Определите угол А треугольника ABC если угол C равен 50 градусам а угол В 100 градусов
Геометрия
Определите угол А треугольника ABC если угол C равен 50 градусам а угол В 100 градусов
Ответ(ы):
Гость:
Угол А= 180 - (С+В)= 30
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