Точка О- середина диагонали BD параллелограмма ABCD. Прямая l проходит через точку О и пересекает стороны BC и AD в точках К и Т соответственно. Известно, что угол BTD =120 градусам, BT=8 см, BK= 4 см. Найти косинус угла между ...

Геометрия

Точка О- середина диагонали BD параллелограмма ABCD. Прямая l проходит через точку О и пересекает стороны BC и AD в точках К и Т соответственно. Известно, что угол BTD =120 градусам, BT=8 см, BK= 4 см. Найти косинус угла между диагоналями четырехугольник TBKD.

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