Помогите номер 92 заранее спасибо
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Помогите номер 92 заранее спасибо
Ответ(ы):
Гость:
1.карась (подлежащее______) подарил (сказуемое (2 чертами)) и сказал (сказуемое). 2. карасенку (Дательный падеж) Карась (Именительный падеж) Раскраску(именительный падеж). 3.Однокаренный слова:Карасенку, Карась, Карасенок
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