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Придумать предложение со словом клевер
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Придумать предложение со словом клевер
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Гость:
Корова паслась на лугу и ела клевер
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