Придумать предложение со словом клевер

Русский язык
Придумать предложение со словом клевер
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Корова паслась на лугу и ела клевер
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Добрый день помогите пожалуйста Упр 331.отправила фото.
Ответить
Окружающий мир
Помогите через 1 час уже!!!
Ответить
Математика
8569:9 пожалуйста в столбик
Ответить
Алгебра
(x-2)*3x выполините умножение
Ответить
Русский язык
Разобрать слово по частям речи глазами длинной шеей
Ответить