Добрый день помогите пожалуйста Упр 331.отправила фото.

Гость: Гость:

Однажды Катя проснулась зимним утром. Когда Катя по завтракала она пошла с подругой гулять по аллее . Они разговаривали о тонком льде который покрыл всю реку. Но тут подошла девочка и наступила на лед , лед проволился, и она упала в холодную воду а рядом с не не было не кого друга и тут подошли близкие товарищи которыми оказались Катя и ее подруга. Они ее вытащили. Катя не чего не забоялась она это сделала со смелым поступком. И об этом узнал весь поселок в котором проживала Катя .и в скоре девочка и Катя подружились. и все говорили об дружном колективе.