(x-2)*3x выполините умножение

Алгебра
(x-2)*3x выполините умножение
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
=3x^2-6x просто ракрываем скобки
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