Помогите нужено срочно продолжения текста! Догадался! Поздней осенью медведь в??брал себе место для берлоги на склоне холма, заросшего частым ельничком. Надрал когтями узкие полоски еловой коры,снес их в яму на холме, сверху...
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Помогите нужено срочно продолжения текста! Догадался! Поздней осенью медведь в??брал себе место для берлоги на склоне холма, заросшего частым ельничком. Надрал когтями узкие полоски еловой коры,снес их в яму на холме, сверху накидал мягкого моху. Подгрыз елочки вокруг ямы так ,что они шалашом накрыли ее,залез под них и заснул спокойно.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вокруг стало спокойно , тихо .Хорошая атмосфера для сна . Незадолго упал снег и покрыл лесную поляну белым блестящим снегом . Вокруг не было ни звука . И только было слышно как последний ласточек тихо опускался на примерзший камень.
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