Помогите нужено срочно продолжения текста! Догадался! Поздней осенью медведь в??брал себе место для берлоги на склоне холма, заросшего частым ельничком. Надрал когтями узкие полоски еловой коры,снес их в яму на холме, сверху...

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Помогите нужено срочно продолжения текста! Догадался! Поздней осенью медведь в??брал себе место для берлоги на склоне холма, заросшего частым ельничком. Надрал когтями узкие полоски еловой коры,снес их в яму на холме, сверху накидал мягкого моху. Подгрыз елочки вокруг ямы так ,что они шалашом накрыли ее,залез под них и заснул спокойно.

Автор: Гость