Морфологическйй разбор слова неподвижно 30 балов срочно !!! дам

Гость: Гость:

1 (как?)неподвижно-часть речи наречие2 Признак действия; неизм3Неподвижно-наречие Что делает? лежит- глагол1 Н.ф лежать 2 Постоянние признаки: несоверш вида,непереходный, 2 спряжение непостоянные признаки: изъявит наклонение ед.ч; наст.вр; м. р.3 Что делает ? лежит подчёркиваем двумя чертамиКакого ? зеленоватого прилаг.1 Нач.форма зеленоватый2 Пост . призн:качественное прилаг, Непост призн: полное , в род падеже,ед .ч; в м.р.3 (Какого?) зеленоватого волнистой линиейЧем? полосой- сущ1 Н.ф полоса2 Пост. призн:нариц , неодушев, конкрет, ж.р. 1 скл. Непост. призн:творит. падеж. ед.ч.3 Чем ? полосой подчёркиваем пунктир точка