Упростите выражение 6(х+5)+2х
Математика
Упростите выражение 6(х+5)+2х
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6х+30+2х=8х+30=4х+15
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