Нужно срочно продолжения ! Догадался! Поздней осенью медведь выбрал себе место ??ля берлоги на склоне холма, заросшего частым ельничком. Надрал когтями узкие полоски еловой коры,снес их в яму на холме, сверху накидал мягкого...
Русский язык
Нужно срочно продолжения ! Догадался! Поздней осенью медведь выбрал себе место ??ля берлоги на склоне холма, заросшего частым ельничком. Надрал когтями узкие полоски еловой коры,снес их в яму на холме, сверху накидал мягкого моху. Подгрыз елочки вокруг ямы так ,что они шалашом накрыли ее,залез под них и заснул спокойно.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
И в чём смысл если там всё нормально?
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Окружающий мир
Математика
Два обувных мастера отремонтировали одинаковое количество обуви.один работал 4 д??я и ежедневно ремонтировал 12 пар обуви. другой работал 6 дней. с...
История
Отметьте славянские государства, в которых возобладали католизм и латинская письменность. а) Сербия г)Болгария б) Чехия д)Польша в) Хорватия ...
География