Нужно срочно продолжения ! Догадался! Поздней осенью медведь выбрал себе место ??ля берлоги на склоне холма, заросшего частым ельничком. Надрал когтями узкие полоски еловой коры,снес их в яму на холме, сверху накидал мягкого...

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Нужно срочно продолжения ! Догадался! Поздней осенью медведь выбрал себе место ??ля берлоги на склоне холма, заросшего частым ельничком. Надрал когтями узкие полоски еловой коры,снес их в яму на холме, сверху накидал мягкого моху. Подгрыз елочки вокруг ямы так ,что они шалашом накрыли ее,залез под них и заснул спокойно.

Автор: Гость