Составьте предложения со словосочетаниями. Определите род, число и падеж существ??тельных. Шкура серого кенгуру, без тёплых пальто, крошечным колибри, от разъярённого шимпанзе, за железнодорожным депо, белые какаду, в нашем кин...

Гость: Гость:

1) На полу у входной двери лежала шкура серого кенгуру. На полу ( м.р, ед.ч, П.п), двери ( ж.р, ед.ч, Р.п) шкура ( ж.р, ед.ч, И.п), кенгуру ( м.р, ед.ч, Р.п) 2) В нашем климате зимой не обойтись без тёплых пальто. климате ( м.р, ед.ч, П.п) 3) Мы смотрели фильм о маленьком крошечном колибри. Колибри ( м.р, ед.ч, Р.п, может быть и ж.р и м.р), фильм ( м.р, ед.ч, И.п) 4) Мы спрятались в машину от разъяренного шимпанзе. машину ( ж.р, ед.ч, В.п ), шимпанзе ( м.р, ед.ч, Р.п ) 5) Группа стояла за железнодорожным депо. группа ( ж.р, ед.ч, И.п) 6) На дереве сидели красивые белые какаду. Здесь нет. 7) В нашем кино был интересный сюжет. сюжет ( м.р, ед.ч, И.п) 8) Скоро мы будем изучать стихи Шевченко. Здесь тоже нет. 9) Мы находились в гостях в квартире Нины Галич. квартире ( ж.р, ед.ч, Р.п) 10) Прекрасная поэма Гете. поэма ( ж.р, ед.ч, И.п)