Как на плане измерить расстояние между двумя точками
География
Как на плане измерить расстояние между двумя точками
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если есть масштаб,то просто замерить линейкой и посчитать в соответствии с масштабом.если же масштаб неизвестен,то фактическое расстояние определить нельзя
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