Стрелка _______. позволяет определить направление на _______. и ________ . заполни пропуск
География
Стрелка _______. позволяет определить направление на _______. и ________ . заполни пропуск
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Стрелка часов. Позволяет определить направление на север и юг
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