Стрелка _______. позволяет определить направление на _______. и ________ . заполни пропуск

География
Стрелка _______. позволяет определить направление на _______. и ________ . заполни пропуск
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Стрелка часов. Позволяет определить направление на север и юг
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Составьте предложения со словосочетаниями. Определите род, число и падеж существ??тельных. Шкура серого кенгуру, без тёплых пальто, крошечным коли...
Ответить
География
Как на плане измерить расстояние между двумя точками
Ответить
Химия
Пара элементов,обладающая наиболее сходными химическими свойствами-это: а) Mg и AI б)Ca и Zn в)S и Se г)Si и Ti. Напишите формулы высших оксидов и ...
Ответить
Химия
Какая из двух жидкостей-ацетон и молоко-представляет собой индивидуальное вещество, а какая-смесь??
Ответить
Математика
Найдите значение pпо формуле p=40-7q при q=4
Ответить