В буфете было 12 чашек.Из этих чашек на стол поставили сначала 4 чашки ,а потом ещё 3 ??ашки.Сколько чашек осталось в буфете?Рассмотри разные способы решения этой задачи

Математика

В буфете было 12 чашек.Из этих чашек на стол поставили сначала 4 чашки ,а потом ещё 3 ??ашки.Сколько чашек осталось в буфете?Рассмотри разные способы решения этой задачи

Автор: Гость