В буфете было 12 чашек.Из этих чашек на стол поставили сначала 4 чашки ,а потом ещё 3 ??ашки.Сколько чашек осталось в буфете?Рассмотри разные способы решения этой задачи
Математика
В буфете было 12 чашек.Из этих чашек на стол поставили сначала 4 чашки ,а потом ещё 3 ??ашки.Сколько чашек осталось в буфете?Рассмотри разные способы решения этой задачи
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
12-4-3=5 чашек осталось в буфете
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