Составить 10 вопросов ко 2-ой главе повести А.С. Пушкина "Капитанская дочка".

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1. Женские образы в повести А. С. Пушкина «Капитанская дочка» 2. Взгляды и характер Гринева 3. Как поступил Петр Гринев, чтобы спасти Машу от Швабрина? 4. Образ Пугачева в повести А. С. Пушкина "Капитанская дочка". 5. Низость и двоедушие Алексея Швабрина 6. Куда отправил отец служить своего сына, Петра Гринева? 7. В какой семье был рожден Петр Гринев? 8. По какой причине учитель Петруши Гринева мосье Бопре был выгнан отцом мальчика? 9. Имя какого царя присвоил себе Пугачев, герой повести «Капитанская дочка» ? 10. Мое впечатление от повести А. С. Пушкина «Капитанская дочка»