Составить 10 вопросов ко 2-ой главе повести А.С. Пушкина "Капитанская дочка".
Литература
Составить 10 вопросов ко 2-ой главе повести А.С. Пушкина "Капитанская дочка".
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Женские образы в повести А. С. Пушкина «Капитанская дочка» 2. Взгляды и характер Гринева 3. Как поступил Петр Гринев, чтобы спасти Машу от Швабрина? 4. Образ Пугачева в повести А. С. Пушкина "Капитанская дочка". 5. Низость и двоедушие Алексея Швабрина 6. Куда отправил отец служить своего сына, Петра Гринева? 7. В какой семье был рожден Петр Гринев? 8. По какой причине учитель Петруши Гринева мосье Бопре был выгнан отцом мальчика? 9. Имя какого царя присвоил себе Пугачев, герой повести «Капитанская дочка» ? 10. Мое впечатление от повести А. С. Пушкина «Капитанская дочка»
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
В буфете было 12 чашек.Из этих чашек на стол поставили сначала 4 чашки ,а потом ещё 3 ??ашки.Сколько чашек осталось в буфете?Рассмотри разные спосо...
Русский язык
Определите спряжение глаголов. Образуйте от глаголов указанные причастия. Обозначьте суффиксы, при помощи которых они образованы. 2.Действите...
Русский язык
Нужно срочно продолжения ! Догадался! Поздней осенью медведь выбрал себе место ??ля берлоги на склоне холма, заросшего частым ельничком. Надрал...
Окружающий мир