489780÷907,1625÷325,46690÷805,23030÷49,11690÷14,14756÷68,5852÷28

Математика
489780÷907,1625÷325,46690÷805,23030÷49,11690÷14,14756÷68,5852÷28
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