Помогите нужно написать сочинение на тему фильма в бой идут одни старики не больш??е в пределах 8 предложений

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Многое можно сказать про фильм "В бой идут одни старики". Где-то он смешной и веселый, с определенным юмором, а где-то серьезный, наполненный болью утраты близких. Определенно, это настоящее советское кино, на которое стоит обратить внимание. История молодого мальчишки, на плечи которого легла тяжелая ноша — война. Вчера он еще рисовал рисунки на асфальте, а сегодня видит кровь, ужас, страх, смерть своих товарищей. Долг, честь, семья и преданность родине — вещи очень важные и все они показаны в этом фильме. Я считаю, такое кино, как "В бой идут одни старики" должно быть бессмертны, что их нужно показывать. Показывать, чтобы их смотрели наши правнуки, чтобы они не забыли о подвигах тех простых советских молодых ребят, которые отдали жизнь за нас с вами.