Помогите нужно написать сочинение на тему фильма в бой идут одни старики не больш??е в пределах 8 предложений

Литература
Помогите нужно написать сочинение на тему фильма в бой идут одни старики не больш??е в пределах 8 предложений
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Многое можно сказать про фильм "В бой идут одни старики". Где-то он смешной и веселый, с определенным юмором, а где-то серьезный, наполненный болью утраты близких. Определенно, это настоящее советское кино, на которое стоит обратить внимание.  История молодого мальчишки, на плечи которого легла тяжелая ноша — война. Вчера он еще рисовал рисунки на асфальте, а сегодня видит кровь, ужас, страх, смерть своих товарищей. Долг, честь, семья и преданность родине  —  вещи очень важные и все они показаны в этом фильме.  Я считаю, такое кино, как "В бой идут одни старики" должно быть бессмертны, что их нужно показывать. Показывать, чтобы их смотрели наши правнуки, чтобы они не забыли о подвигах тех простых советских молодых ребят, которые отдали жизнь за нас с вами.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Заполни таблицу постройте график функции y=9x+10
Ответить
Математика
2 2/3*2,4*1/3 /1,5*3-1,3
Ответить
Математика
Расстояние между городами 280 километров Автомобиль проехал его за 4 часа мотоцикл??ст за 6 часов на сколько скорость мотоциклиста скорость авто
Ответить
Математика
Установи закономерность и заполни таблицу
Ответить
Математика
Найдите значение выражения 4*10^-2*12*10^-3+7*10^-4
Ответить