Помогите нужно срочно 1. Спишіть речення, розкриваючи дужки. (Зі, із, з) сходом сонця і тумани сходять (у, в)гору від землі. Кожне (зі, із, з) озер по-свєму красиве й неповторне.

Українська мова
Помогите нужно срочно 1. Спишіть речення, розкриваючи дужки. (Зі, із, з) сходом сонця і тумани сходять (у, в)гору від землі. Кожне (зі, із, з) озер по-свєму красиве й неповторне.
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Гость:
З сходом сонця і тумани сходять у гору від землі. Кожне з озер по - своєму красиве й неповторне
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