Помогите нужно срочно 1. Спишіть речення, розкриваючи дужки. (Зі, із, з) сходом сонця і тумани сходять (у, в)гору від землі. Кожне (зі, із, з) озер по-свєму красиве й неповторне.

Українська мова

Помогите нужно срочно 1. Спишіть речення, розкриваючи дужки. (Зі, із, з) сходом сонця і тумани сходять (у, в)гору від землі. Кожне (зі, із, з) озер по-свєму красиве й неповторне.

Автор: Гость