Помогите с этим задание! спастбо
Русский язык
Помогите с этим задание! спастбо
Ответ(ы):
Гость:
Упражнение 1: везде корень КРОШ. Упражнение 2: Я иду по лесу.Вдруг слышу стук дятла.Его называют санитаром леса.Дятел лечит деревья от вредителей. ВСЕГО 4 ПРЕДЛОЖЕНИЯ. Дятел лечит деревья от вредителей. Его так называю потому что он лечит деревья. НАДЕЮСЬ ПРАВИЛЬНО)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
В банку насыпали 140 грамм крупы и это составило одну седьмую ее вместительности .с??олько грамм в такой крупы вмещает банка