Помогите с этим задание! спастбо

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Помогите с этим задание! спастбо
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Упражнение 1: везде корень КРОШ. Упражнение 2: Я иду по лесу.Вдруг слышу стук дятла.Его называют санитаром леса.Дятел лечит деревья от вредителей. ВСЕГО 4 ПРЕДЛОЖЕНИЯ. Дятел лечит деревья от вредителей. Его так называю потому что он лечит деревья. НАДЕЮСЬ ПРАВИЛЬНО)
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