Помогите с этим задание! спастбо

Гость: Гость:

Упражнение 1: везде корень КРОШ. Упражнение 2: Я иду по лесу.Вдруг слышу стук дятла.Его называют санитаром леса.Дятел лечит деревья от вредителей. ВСЕГО 4 ПРЕДЛОЖЕНИЯ. Дятел лечит деревья от вредителей. Его так называю потому что он лечит деревья. НАДЕЮСЬ ПРАВИЛЬНО)