Какого человека можно назвать хорошим товарищем?Почему? Помогите пожалуйста,Срочно(

Обществознание
Какого человека можно назвать хорошим товарищем?Почему? Помогите пожалуйста,Срочно(
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Человека которого: мог бы тебе помочь ,который поддерживает тебя в трудную минуту, развеселит тебя, и не предает!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Другие предметы
Подскажите номер 2,расказать о своем друге на татарском языке
Ответить
Алгебра
На кону 50 балов. Решил и получил!!!
Ответить
Математика
В саду было 128 деревьев. 3/8 этих деревьев были яблони. 2/4 всех деревьев - груши, а ост??льные - вишни. сколько было вишен?
Ответить
Математика
За одну смену на молокозаводе изготовили 300 кг сливочного масла и маргарина. Эти п??одукты разложили поровну в коробки : масло в 12 коробок, а мар...
Ответить
Математика
Помогите в дробях пример решить в стол икк: 108 =6 48-3х
Ответить