В саду было 128 деревьев. 3/8 этих деревьев были яблони. 2/4 всех деревьев - груши, а ост??льные - вишни. сколько было вишен?

Математика

В саду было 128 деревьев. 3/8 этих деревьев были яблони. 2/4 всех деревьев - груши, а ост??льные - вишни. сколько было вишен?

Автор: Гость