В саду было 128 деревьев. 3/8 этих деревьев были яблони. 2/4 всех деревьев - груши, а ост??льные - вишни. сколько было вишен?
Математика
В саду было 128 деревьев. 3/8 этих деревьев были яблони. 2/4 всех деревьев - груши, а ост??льные - вишни. сколько было вишен?
Ответ(ы):
Гость:
128/8*3=48(д) - яблони 128/4*2=64(д) - груши 48+64=112(д) - яблонь и груш 128-112=16(д) - вишен
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