Из перечня выберите вещество а)воздух б)проволока в)кувшин г)уксусная кислота
Химия
Из перечня выберите вещество а)воздух б)проволока в)кувшин г)уксусная кислота
Ответ(ы):
Гость:
Уксусная кислота099000000
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
При окислении муравьиной кислоты в ходе реакции "серебряного зеркала" выделивший??я углекислый газ пропустили через известковую воду и получили оса...
Математика
Русский язык
Спиши, раскрывая скобки. Ставь личные местоимения в нужном падеже. 1 Дом отличный у (я), в нем живет моя родная. Слети к (мы), тихий вечер, на л...