Спиши, раскрывая скобки. Ставь личные местоимения в нужном падеже. 1 Дом отличный у (я), в нем живет моя родная. Слети к (мы), тихий вечер, на летние поля. Нам с (ты), еще не спили птицы песен до конца. Кто стучится в дверь к...

Русский язык
Спиши, раскрывая скобки. Ставь личные местоимения в нужном падеже. 1 Дом отличный у (я), в нем живет моя родная. Слети к (мы), тихий вечер, на летние поля. Нам с (ты), еще не спили птицы песен до конца. Кто стучится в дверь ко (я) с толстой сумкой на ремне? А какой у (мы) квасок: так и пенится, ерепенится. Я от Мазая рассказы слыхал. Дети, для (вы) я один записал. Скажи, как пишутся предлоги с местоимениями, с другими частями речи.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Дом личный у меня, в нем живёт моя родная. Слети к ним, тихий вечер, на летние поля. Нам с тобой, ещё не спили птицы песен до конца. Кто стучится в дверь ко мне  с толстой сумкой на ремне? А какой у вас квасок: так и пенится, ерепенится. Я от Мазая рассказы слыхал. Дети, для вас  я один записал.  Все предлоги пишутся раздельно с местоименими
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Из 2 метров полотна получается 3 наволочки. Сколько таких наволочек получится из 42 метров полотна?
Ответить
Математика
Коля идущий со скоростью 80 м/мин уронил варежку .таня идущая за колейна расстояние 240м увидела и добежала до варежеи подняла ее и бросилась догон...
Ответить
Русский язык
Какая может быть ракета? ( Имя прилагательное пож.)
Ответить
Английский язык
Как по английски))скидка 50% на весь товар
Ответить
Математика
Выберите верное равенство: А.(3+а^2)^2=9+3а+а^2
Ответить