Спиши, раскрывая скобки. Ставь личные местоимения в нужном падеже. 1 Дом отличный у (я), в нем живет моя родная. Слети к (мы), тихий вечер, на летние поля. Нам с (ты), еще не спили птицы песен до конца. Кто стучится в дверь к...
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Спиши, раскрывая скобки. Ставь личные местоимения в нужном падеже. 1 Дом отличный у (я), в нем живет моя родная. Слети к (мы), тихий вечер, на летние поля. Нам с (ты), еще не спили птицы песен до конца. Кто стучится в дверь ко (я) с толстой сумкой на ремне? А какой у (мы) квасок: так и пенится, ерепенится. Я от Мазая рассказы слыхал. Дети, для (вы) я один записал. Скажи, как пишутся предлоги с местоимениями, с другими частями речи.
Ответ(ы):
Гость:
Дом личный у меня, в нем живёт моя родная. Слети к ним, тихий вечер, на летние поля. Нам с тобой, ещё не спили птицы песен до конца. Кто стучится в дверь ко мне с толстой сумкой на ремне? А какой у вас квасок: так и пенится, ерепенится. Я от Мазая рассказы слыхал. Дети, для вас я один записал. Все предлоги пишутся раздельно с местоименими
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