Коля идущий со скоростью 80 м/мин уронил варежку .таня идущая за колейна расстояние 240м увидела и добежала до варежеи подняла ее и бросилась догонять колю со скоростью 160м мин .через сколько минут таня догнала колю?
Математика
Коля идущий со скоростью 80 м/мин уронил варежку .таня идущая за колейна расстояние 240м увидела и добежала до варежеи подняла ее и бросилась догонять колю со скоростью 160м мин .через сколько минут таня догнала колю?
Ответ(ы):
Гость:
1)160-80=80 2)240:80=3
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