Коля идущий со скоростью 80 м/мин уронил варежку .таня идущая за колейна расстояние 240м увидела и добежала до варежеи подняла ее и бросилась догонять колю со скоростью 160м мин .через сколько минут таня догнала колю?

Математика

Коля идущий со скоростью 80 м/мин уронил варежку .таня идущая за колейна расстояние 240м увидела и добежала до варежеи подняла ее и бросилась догонять колю со скоростью 160м мин .через сколько минут таня догнала колю?

Автор: Гость