Главные члены предложения. обгоняя птиц полет, мчится в небе самолет.
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Главные члены предложения. обгоняя птиц полет, мчится в небе самолет.
Ответ(ы):
Гость:
Самолет=подлежащее мчится=сказуемое
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