Как работает лентяй сочинение смешное
Математика
Как работает лентяй сочинение смешное
Ответ(ы):
Гость:
- Вставай, Лежебока! - сказал Трудолюбивый - Уже девять часов! Иди на работу. - Сам иди! - ткнувшись носом в подушку, нехотя пробурчал Лежебока. Так начиналось каждое утро. Но в один день Лежебока проснулся в семь часов, оделся задом на перёд и пошёл пить чай. Вместо сахара насыпал соль. НУ ВОТ НАЧАЛО, ДАЛЬШЕ САМ ДАВАЙ!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Собственная скорость лодки 4,5 км /ч скорость течения 2,5 км /ч. Найдите скорость лодки при движении течения . Какой путь пройдет лодка по течению ...
Математика
Расстояние между двумя городами равно 200 км.Автобус до первой остановки проехал 2 ??ятых этого расстояния.Сколько километров проехал автобус до пе...
Русский язык
Другие предметы
Замените фразеологизмы глаголами неопределённой формы ждать у моря погоды , дать слово , дрожать как осиновый лист помогите пж