Как работает лентяй сочинение смешное

Гость: Гость:

- Вставай, Лежебока! - сказал Трудолюбивый - Уже девять часов! Иди на работу. - Сам иди! - ткнувшись носом в подушку, нехотя пробурчал Лежебока. Так начиналось каждое утро. Но в один день Лежебока проснулся в семь часов, оделся задом на перёд и пошёл пить чай. Вместо сахара насыпал соль. НУ ВОТ НАЧАЛО, ДАЛЬШЕ САМ ДАВАЙ!