Два угла треугольника равны 28° и 76°.Какой вид имеет этот треугольник? а)разносторонний б)равносторонний в)равнобедренный г)прямоугольный
Математика
Два угла треугольника равны 28° и 76°.Какой вид имеет этот треугольник? а)разносторонний б)равносторонний в)равнобедренный г)прямоугольный
Ответ(ы):
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Ответ............б.................
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