Два угла треугольника равны 28° и 76°.Какой вид имеет этот треугольник? а)разносторонний б)равносторонний в)равнобедренный г)прямоугольный

Математика

Два угла треугольника равны 28° и 76°.Какой вид имеет этот треугольник? а)разносторонний б)равносторонний в)равнобедренный г)прямоугольный

Автор: Гость