Самое высокое атмосферное давление будет: А)на равнине В)в горах С)на берегу океан?? D)на плоскогорье

География
Самое высокое атмосферное давление будет: А)на равнине В)в горах С)на берегу океан?? D)на плоскогорье
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Самое высокое атм.давлениебудет на возвышенностях.
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