Реши задачу. Бабушка испекла 12 пирожков и 8 лепёшек. На сколько больше она испекла ??ирожков, чем лепёшек?
Математика
Реши задачу. Бабушка испекла 12 пирожков и 8 лепёшек. На сколько больше она испекла ??ирожков, чем лепёшек?
Ответ(ы):
Гость:
12-8=4 на столько бабушка испекла пирожков больше
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