Реши задачу. Бабушка испекла 12 пирожков и 8 лепёшек. На сколько больше она испекла ??ирожков, чем лепёшек?

Математика

Реши задачу. Бабушка испекла 12 пирожков и 8 лепёшек. На сколько больше она испекла ??ирожков, чем лепёшек?

Автор: Гость