Что такое океанические течения. И движения воды . Плиз коротко и понятно.

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Океаническое течение имеет постоянное горизонтальное направление, оно подобно реке в океане. А волны имеют высоту, ширину, длину, гребень, подошву, и зависят прежде всего от ветра Это основное. Но нельзя сказать, чтобы течения были только постоянными (т. е. есть встретишь ответ об их постоянстве - плюнь в экран) . Это в корне неверно. Направление - это одно. Но постоянство во времени - другое. ВОТ: По продолжительности течения делятся на: — периодические, изменение которых происходит с определенным периодом. К их числу относятся приливные течения; — непериодические, изменения которых носит непериодический характер: например, ветровые. С точки зрения их расчета они наиболее сложны.