Замените фразеологизмы глаголами неопределённой формы ждать у моря погоды , дать слово , дрожать как осиновый лист помогите пж
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Замените фразеологизмы глаголами неопределённой формы ждать у моря погоды , дать слово , дрожать как осиновый лист помогите пж
Ответ(ы):
Гость:
Надеяться, пообещать, бояться
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