Замените фразеологизмы глаголами неопределённой формы ждать у моря погоды , дать слово , дрожать как осиновый лист помогите пж

Другие предметы
Замените фразеологизмы глаголами неопределённой формы ждать у моря погоды , дать слово , дрожать как осиновый лист помогите пж
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Надеяться, пообещать, бояться
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
География
Что такое океанические течения. И движения воды . Плиз коротко и понятно.
Ответить
Математика
Два угла треугольника равны 28° и 76°.Какой вид имеет этот треугольник? а)разносторонний б)равносторонний в)равнобедренный г)прямоугольный
Ответить
Русский язык
Помогите пожалуйста ! спасибо
Ответить
Математика
Подбери корни уравнения= а) x*x+x=20 б ) (x-1) *(x+1) =63
Ответить
География
Самое высокое атмосферное давление будет: А)на равнине В)в горах С)на берегу океан?? D)на плоскогорье
Ответить