Расстояние между двумя городами равно 200 км.Автобус до первой остановки проехал 2 ??ятых этого расстояния.Сколько километров проехал автобус до первой остановки!! Решите срочьно!!!!

Математика

Расстояние между двумя городами равно 200 км.Автобус до первой остановки проехал 2 ??ятых этого расстояния.Сколько километров проехал автобус до первой остановки!! Решите срочьно!!!!

Автор: Гость