Расстояние между двумя городами равно 200 км.Автобус до первой остановки проехал 2 ??ятых этого расстояния.Сколько километров проехал автобус до первой остановки!! Решите срочьно!!!!
Математика
Расстояние между двумя городами равно 200 км.Автобус до первой остановки проехал 2 ??ятых этого расстояния.Сколько километров проехал автобус до первой остановки!! Решите срочьно!!!!
Ответ(ы):
Гость:
200*2/5=80 - км проехал автобус до первой остановки
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Другие предметы
Замените фразеологизмы глаголами неопределённой формы ждать у моря погоды , дать слово , дрожать как осиновый лист помогите пж
Математика
Два угла треугольника равны 28° и 76°.Какой вид имеет этот треугольник? а)разносторонний б)равносторонний в)равнобедренный г)прямоугольный
Русский язык