Жаңада бар, Ескіде жоқ. Танада бар, Ешкіде жоқ.

Қазақ тiлi
Жаңада бар, Ескіде жоқ. Танада бар, Ешкіде жоқ.
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