Из 2 метров полотна получается 3 наволочки. Сколько таких наволочек получится из 42 метров полотна?

Математика
Из 2 метров полотна получается 3 наволочки. Сколько таких наволочек получится из 42 метров полотна?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Из 2м  -- 3 наволочки из 42м -- Х наволочок Х= (42*3)/2=63 наволочки
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