Какие цифры надо вставить 3... : 7 = (ост 4)
Математика
Какие цифры надо вставить 3... : 7 = (ост 4)
Ответ(ы):
Гость:
39:7=5 (ост. 4) Вооот
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