Подскажите номер 2,расказать о своем друге на татарском языке

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Подскажите номер 2,расказать о своем друге на татарском языке
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