Помогите .нужно в писать в таблицу дни когда празднуются эти праздники

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День заповедников и национальных парков — официальный праздник, который отмечается в Российской Федерации по инициативе ряда экологических организаций. Эта дата отмечается в России ежегодно 11 января[1]. Приказ о создании первого Баргузинского заповедника (Республика Бурятия) был подписан 29 декабря 1916 года (11 января по новому стилю).