Помогите .нужно в писать в таблицу дни когда празднуются эти праздники

Литература
Помогите .нужно в писать в таблицу дни когда празднуются эти праздники
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
День заповедников и национальных парков — официальный праздник, который отмечается в  Российской Федерации по инициативе ряда  экологических организаций. Эта дата отмечается в России ежегодно  11 января[1]. Приказ о создании первого Баргузинского заповедника (Республика Бурятия) был подписан 29 декабря 1916 года (11 января по новому стилю).
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