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Ыбырай Алтынсаринның 170 жылдығы
Литература
Ыбырай Алтынсаринның 170 жылдығы
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Гость:
А по русски можно????
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