Сколько статей включает всеобщая декларация и когда принята
Обществознание
Сколько статей включает всеобщая декларация и когда принята
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10 декабря 1948 Генеральная Ассамблея ООН приняла всеобщую декларацию прав человека, состоящую из 30 статей
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