Самый низкий от поверхности земли слой атмосферы?
География
Самый низкий от поверхности земли слой атмосферы?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Самым нижним из больших слоев атмосферы является Тропосфера, простирающаяся до высот 11...13 км (иногда больше) от поверхности Земли
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