Помогите обьяснить пожалуйста

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Помогите обьяснить пожалуйста
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Видите стрелочки Вот они указывают флажку а это корабль Вот и проложи маршрут на на третьем столбике кораблю как показано ниже понятно
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