Помогите очень надо плиз 1 Какой вид программного обеспечения можно создавать самим? 2 Приведите пример программы утилиты. 3 Каково основное назначение операционной системы? 4 Поясните общепринятые фразы: 1)《компьютер за...

Гость: Гость:

1) Любое ПО можно создать самим, используя среды программирования 2) CCleaner 3) Посредник между ПК и пользователем 4) Загружается - ОС перемещается в ОЗУ. Завис - процесс зациклен, либо переполнена ОЗУ Перезагрузка - завершение работы ПК с последующим включением