Помогите очень надо плиз 1 Какой вид программного обеспечения можно создавать самим? 2 Приведите пример программы утилиты. 3 Каково основное назначение операционной системы? 4 Поясните общепринятые фразы: 1)《компьютер за...
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Помогите очень надо плиз 1 Какой вид программного обеспечения можно создавать самим? 2 Приведите пример программы утилиты. 3 Каково основное назначение операционной системы? 4 Поясните общепринятые фразы: 1)《компьютер загружается》 2)《компьютер завис》 3)《идет перезагрузка》
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Любое ПО можно создать самим, используя среды программирования 2) CCleaner 3) Посредник между ПК и пользователем 4) Загружается - ОС перемещается в ОЗУ. Завис - процесс зациклен, либо переполнена ОЗУ Перезагрузка - завершение работы ПК с последующим включением
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