Помогите!!!!!!!!!!Очень надо!!!!!!!!!!!!!!!!!Срочно!!!!!!!!!!!!!!!!
Математика
Помогите!!!!!!!!!!Очень надо!!!!!!!!!!!!!!!!!Срочно!!!!!!!!!!!!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Відстань =378км; через час=6годин; швидкість 1човна= 35км/год; швидкість 2човна=? 1)378:6=63км за годину віддалялися човни; 2) 63-35=28км/год швидкість другого човна. _______________________________________ Ще так можна 1)6*35=210км пройшов перший човен за 6годин; 2) 378-210=168км пройшов всього другий теж за 6годин; 3) 168:6=28км швидкість другого човна
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