Помогите очень нужнооооо решите уравнение 2sin^2x+3cosx-3=0 мне очень нужно решите пожалуйстааааа
Алгебра
Помогите очень нужнооооо решите уравнение 2sin^2x+3cosx-3=0 мне очень нужно решите пожалуйстааааа
Ответ(ы):
Гость:
2sin²x+3cosx-3=0 2(1-cos²x)+3cosx-3=0 2-2cos²x+3cosx-3=0 -2cos²x+3cosx-1=0 Введем подстановку cosx=t -2t²+3t-1=0 /×(-1) 2t²-3t+1=0 d=9-8=1 t1=(3-1)/4=1/2 t2=1 итак ,имеем cosx=1/2 x=π/3 +2πk. k∈Z cosx=1 x=2πn. n∈Z
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