Помогите очень нужнооооо решите уравнение 2sin^2x+3cosx-3=0 мне очень нужно решите пожалуйстааааа

Алгебра

Помогите очень нужнооооо решите уравнение 2sin^2x+3cosx-3=0 мне очень нужно решите пожалуйстааааа

Автор: Гость