Всё о жесткокрылых строение тела тип ротового аппарата строение конечностей строение крыльев
Биология
Всё о жесткокрылых строение тела тип ротового аппарата строение конечностей строение крыльев
Ответ(ы):
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Представители: майский жук, бронзовки,жужелица,божьи коровки. Количество крыльев: 2 пары( надкрылья плотные кожистые, вторая пара-перепончатые). Тип ротового аппарата: грызущий. Тип развития: полное превращение. Ноги бегательные, копательные,прыгательные,плавательные.
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