Митохондрий в мышцах что это и какие функции
Биология
Митохондрий в мышцах что это и какие функции
Ответ(ы):
Гость:
Около 30-40% объёма кардиомиоцита -клетки сердечной мышцы занимают митохондрии особая насыщенность кардиомиоцитов митохондриями отражает высокий уровень метаболизма ткани обладающей непрерывной активностью
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