Помогите!!! очень прошу!!!145
Математика
Помогите!!! очень прошу!!!145
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 фигура - 7 кв. см 2 фигура - 9 кв. см 3 фигура - ? 7<8<9 Значит надо начертить фигуру, состоящую из 8 кв. см.
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