Помогите 75 баллов !!!!!!!

Алгебра
Помогите 75 баллов !!!!!!!
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) a<b умножаем на -1 -a>-b прибавляем 12 12-a>12-b 2) 4b²+4b и (2b+7)(2b-8) 4b²+4b и 4b²-2b-56 4b и -2b-56 Подставляем -3 -12 и 6-56 -12>-50 Подставляем -2 -8 и 4-56 -8>-52 Подставляем 10 40 и -20-56 40>-76 Можно ли утверждать, что при любом значении b значение первого выражения больше, чем значение второго? Проверим. Подставим в b=20 -80 и 40-56 -80<-16 Ответ: Нет 3) a<b а)a+4<b+4 б)a-5<b-5 в)8a<8b г)a/3<b/3 д)-4.8a>-4.8b е)-a>-b
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
В цветочном магазине Юра купил три раза по 23 руб. и пять гвоздик за все цветы мальч??к заплатил 99 руб. сколько стоил ладно гвоздика
Ответить
Геометрия
Как доказать параллельность биссектрис накрестлежащих углов?
Ответить
Қазақ тiлi
Бірлік түбі тірлік тақырыбына әңгіме құра
Ответить
Литература
Имя мельника из рассказа Тёплый хлеб
Ответить
Математика
Кыргыз класс маматиматика 6класс
Ответить