Помогите 75 баллов !!!!!!!

Гость: Гость:

1) a<b умножаем на -1 -a>-b прибавляем 12 12-a>12-b 2) 4b²+4b и (2b+7)(2b-8) 4b²+4b и 4b²-2b-56 4b и -2b-56 Подставляем -3 -12 и 6-56 -12>-50 Подставляем -2 -8 и 4-56 -8>-52 Подставляем 10 40 и -20-56 40>-76 Можно ли утверждать, что при любом значении b значение первого выражения больше, чем значение второго? Проверим. Подставим в b=20 -80 и 40-56 -80<-16 Ответ: Нет 3) a<b а)a+4<b+4 б)a-5<b-5 в)8a<8b г)a/3<b/3 д)-4.8a>-4.8b е)-a>-b