Кыргыз класс маматиматика 6класс
Математика
Кыргыз класс маматиматика 6класс
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Гость:
Кыргыз класс матем¿.?
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Запишите результаты умножения : а) 100*150,2; 100*6,5; б) 1000*50,04; 1000*150,2; 1000*6,5. в) 10000*0,281; 10000*50,04; 10000*150,2; 10000*6,5
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