В фермерский хозяйстве 200 овец с каждой овцы состоит 4 кг шерсти после того как шер??ть помыли она стала 1,3 кг из 1 кг чистой шерсти можно сотка ты 0,7 м ткани сколько метров ткани можно сотка ты из всех овец

Математика

В фермерский хозяйстве 200 овец с каждой овцы состоит 4 кг шерсти после того как шер??ть помыли она стала 1,3 кг из 1 кг чистой шерсти можно сотка ты 0,7 м ткани сколько метров ткани можно сотка ты из всех овец

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