В фермерский хозяйстве 200 овец с каждой овцы состоит 4 кг шерсти после того как шер??ть помыли она стала 1,3 кг из 1 кг чистой шерсти можно сотка ты 0,7 м ткани сколько метров ткани можно сотка ты из всех овец
Математика
В фермерский хозяйстве 200 овец с каждой овцы состоит 4 кг шерсти после того как шер??ть помыли она стала 1,3 кг из 1 кг чистой шерсти можно сотка ты 0,7 м ткани сколько метров ткани можно сотка ты из всех овец
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
200 овец. с каждой по 4 кг шерсти. после помыва она весит 1.3 отсюда следует что с 200 овец после помыва получится 260 кг шерсти. 200×1.3=260. с 1 кг=0.7 метров. 260×0.7=182 метра (ответ)
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